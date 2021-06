Bazen bio zatvoren kada se dete utopilo: Čuvar otišao do toaleta na nekoliko minuta

Blic pre 37 minuta

Telo dečaka B. P. (10) pronađeno je sinoć oko 22.20 sati u bazenu u Odžacima. Policija je dete pronašla nakon što je otac prijavio nestanak dečaka. Sa bazena kažu da je čuvar bio kratko odsutan kada se dogodila tragedija. - Bazen u to vreme sinoć nije bio otvoren za javnost. Još je u fazi pripreme. Bio je prisutan radnik obezbeđenja. On je na nekoliko minuta odsutan kako bi otišao do toaleta i tada se sve dogodilo - objašnjavaju. Kako je za " Telegraf" rečeno iz