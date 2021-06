Benetova Vlada održala prvi sastanak: Na početku smo novih dana

Blic pre 3 sata

Nova izraelska Vlada na čelu sa premijerom Naftalijem Benetom održala je prvi sastanak nakon što je ranije danas izabrana u paralemntu.

Benet je predsedavao sastanku, koji je bio otvoren za novinare, preneo je "Tajms of Izrael". "Na početku smo novih dana", rekao je on i nazvao sastav nove Vlade "čudom". Benet je obećao da će Vlada raditi da smanji jaz među narodom, nakon dve godine "političke pat pozicije." On je rekao da će naredni sastanci Vlade održavati nedeljom ujutru, sa očiglednom namerom da kritikuje Netanijahua, koji je bio poznat po kašnjenjima sastanaka, ocenjuje izraelski list. Benet