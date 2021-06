Vulin: Znamo ko je prisluškivao predsednika Vučića

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je poznato ime i prezime pojedinca koji je naredio da se prisluškuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Postoji ime čoveka koji je razvio sistem prisluškivanja Aleksandra Vučića. I mi to ime znamo", rekao je Vulin za današnju beogradsku Politiku, navodeći da se zna kome su nošeni izveštaji i ko je to naredio. Vulin je rekao da su ti podaci dostavljeni tužilaštvu i da se očekuje da ono da kvalifikaciju dela. Naveo je da će to ime biti poznato javnosti kada tužilaštvo bude podiglo optužnicu. Na pitanje ko je toliko hrabar da prisluškuje predsednika, Vulin je odgovorio