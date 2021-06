"Kurti je običan prevarant" i to dva puta danas

B92 pre 1 sat | Beta

Priština -- Predsednik Alijanse za buducnost Kosova Ramuš Haradinaj nazvao je premijera Kosova Aljbina Kurtija "običnim prevarantom".

Takođe, optužio ga je za pogrešan pristup procesu dijaloga sa Srbijom. Haradinaj je ocenio da je Kurti na jučerašnjem sastanku u Briselu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, trebalo da zatraži priznanje Kosova. "To je upravo ono na šta smo upozorili, opasnost od prevaranta Kurtija. On je običan prevarant i obmanjuje narod Kosova opasnim pristupom dijalogu, ne tražeci supstancu za koju se vodi dijalog. To nije dijalog, to je gubljenje vremena i obmana za