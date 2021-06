Mediji: Muž ubio ženu, danima živeo pored nje?

B92 pre 28 minuta | Novosti

Policija u Kikindi uhapsila je T. V. (53) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistva.

Kako javljaju mediji, on se sumnjiči da je 8. juna posle svađe navodno metalnom šipkom udario u potiljak pedesetosmogodišnju vanbračnu suprugu i naneo joj povrede od kojih je žena preminula. "Novosti" navode da se ubistvo dogodilo u porodičnoj kući osumnjičenog, u selu Adorjan u opštini Kanjiža, a otkriven je nedelju dana kasnije i to tek onda kada su komšije primetile da žene nema nekoliko dana, pa su to prijavile policiji. Kako saznaje ovaj list, osumnjičeni T.