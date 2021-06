Danas sunčano i toplo: Ponegde mogući pljuskovi, do 29 stepeni

Blic pre 2 sata

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, a po podne, uz više promenljive oblačnosti, ponegde na istoku i jugoistoku retka pojava kratkotrajnih slabih pljuskova i grmljavine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije RHZS).

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 15 stepeni, najviša od 24 do 29 stepeni. U Beogradu, takođe, petežo sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura 15, najviša 28 stepeni. Narednih dana uglavnom toplo i sunčano. Posle podne, uz više promenljive oblačnosti, ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 28 do 33 stepena.