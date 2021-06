Blic pre 2 sata

Brzom i efikasnom akcijom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije uhapsili su S.

N. (37) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. On se tereti da je juče, u blizini Čente, ubio četrdesettrogodišnjeg muškarca. Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. Dalji rad policije je u toku.