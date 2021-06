Server: Beograd i Prištine neće postići sporazum u narednim mesecima

RTV pre 1 sat | Tanjug

VAŠINGTON - Profesor na vašingtonskom Univerzitetu Džons Hopkins Danijel Server uveren je da će do sporazuma između Beograda i Prištine doći, ali smatra da se to neće dogoditi u narednim mesecima.

On je u intervjuu za Glas Amerike ocenio da je susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija pozitivan signal, ali je mišljenja da nije dobro to što, kako je rekao, "imaju potrebu da jedan o drugom govore u negativnom konktekstu". Podseća da je Vučić jasno stavio do znanja da nije spreman da preduzme, kako se izrazio, "odvažne korake poput priznavanja nezavisnosti Kosova" pre narednih predsedničkih