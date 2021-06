Vučić: Prištinska strana došla s namerom da dijaloga nema, 22. juna u Skupštini podnosim izveštaj o Kosovu i Metohiji

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je obraćajući se medijima, da je sazvao konferenciju kako bi građanima podneo izveštaj o jučerašnjoj sednici i najavio da će 22. juna biti održana sednica Narodne skupštine Srbije na kojoj će govoriti podrobno, detaljno, temeljno o apsolutno svakom pitanju od ključnog značaja za situaciju na KiM, planovima i idejama Srbije, ali i objektivnom situacijom sa kojom se suočavamo u međunarodnoj zajednici.

"Juče je nastavljen dijalog između Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom EU. To je bila do sada najčudnija faza. Posle prespavane noći mogu da potvrdim da sa izvesnošću, gotovo potpunom sigurnošću, da su oni koji su došli s prištinske strane želeli da nas navedu da napustimo, odnosno da dijaloga ne bude. Sve što su radili, tražili, govorili je značilo "želimo da izbegnemo dijalog, razgovor"", objasnio je on. Predsednik Vučić izjavio je da se boji da