EURO 2020- grupa B: Finska - Rusija (uživo)

Srbija danas pre 1 sat

Zbornaja mora da trijumfuje.

Finska i Rusija u različitom raspoloženju dočekuju utakmicu drugog kola B grupe Evropskog prvenstva. Finci su na startu iznenadili Dansku sa 1:0 u Kopenhagenu, dok Rusi nisu mogli da učine bilo šta protiv favorizovane Belgije. Zato će izabranici Stanislava Čerčesova imati imperativ trijumfa u duelu na "Gasprom areni" u Sankt Peterburgu. Tekstualni prenos možete pratiti u nastavku. SASTAVI 🇫🇮 The Finland side set to contest their second ever EURO game... @Huuhkajat