Danas pretežno sunčano i toplo

Beograd -- U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, ali je posle podne na jugu i istoku zemlje, i u Banatu moguća kratkotrajna kiša sa grmljavinom.

Prema prognozi RHMZ, vetar će biti slab i promenljiv, a najniža temperatura od deset do 17, a najviša od 27 do 30 stepeni Celzijusa. U Beogradu će biti sunčano i toplo, uz slab i promenljiv vetar i najnižu temperaturu od 12 do 17, a najvišu oko 30 stepeni Celzijusa. Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod velike većine hronično obolelih. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.