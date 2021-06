Klipersi dali gas, Džordž ih predvodio do brejka protiv Jute

B92 pre 1 sat | B92

Košarkaši LA Klipersa poveli su u polufinalnoj seriji na Zapadu protiv Jute sa 3:2.

Oni su kao gosti u Solt Lejk Sitiju savladali Jutu sa 119:111 i tako stigli do brejka i praktično na prag plasmana u finale Zapadne konferencije, a do toga ih je predvodio sjajni Pol Džordž. Bila je to treća uzastopna pobeda franšize iz Los Anđelesa koja je Jutu, koja je bila prva posle regularnog dela takmičenja, dovela na prag eliminacije. Juta je dobila prvu četvrtinu sa 37:36, u kojoj su postigli rekordnih deset trojki, od čega je šest pogodio Bogdanović, da bi