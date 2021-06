Poruka Prištini: Potpisali ste to

B92 pre 0 minuta | Kosovo online

Priština -- Ambasador Velike Britanije na Kosovu Nikolas Abot izjavio je da njegova zemlja podržava Zajednicu srpskih opština.

Abot je podsetio da je formiranje ZSO potpisano u sporazumu tokom dijaloga Beograda i Prištine, prenosi Kosovo onlajn pisanje Reporterija. Abot je gostujući na jednoj prištinskoj televiziji podsetio da se Vlada Kosova složila sa formiranjem ZSO. "To je deo pregovora i sporazuma koji su do sada potpisani, da, podržavamo ZSO. Mislim da je jasno da je to pitanje na stolu, očigledno je da se sa tim pitanjem složila Vlada Kosova. Moramo pogledati šta ugrožava