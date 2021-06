Nadal propušta Vimbldon i Olimpijske igre u Tokiju

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Španski teniser Rafael Nadal saopštio je danas da će propustiti Vimbldon i Olimpijske igre u Tokiju.

Osvajač 20 grend slem titula rekao je da mu treba vremena da se oporavi posle duge sezone na šljaci. Vimbldon, koji je Nadal osvajao 2008. i 2010. godine, počinje 28. juna. "To nikada nije laka odluka, ali nakon što sam poslušao svoje telo i razgovarao sa svojim timom, shvatio sam da je ispravna odluka. Cilj je da produžim karijeru i da nastavim da radim ono što me čini srećnim. To je takmičenje na najvišem nivou i nastavak borbe za lične i profesionalne ciljeve",