Vučić: Narednih dana analiziraćemo sve odluke parlamenta Crne Gore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će narednih dana državni organi analizirati poslednje odluke parlamenta Crne Gore, prvenstveno onu koja se tiče osuda "genocida" u Srebrenici.

Vučić je u poruci Srbima iz Crne Gore naveo da je Srbija "poslednjih dana i nedelja" očekivala pritiske "od svih onih koji su učestvovali u pokušaju stvaranja takozvanog nezavisnog Kosova" ali je dodao da ih nije očekivala "od onih koji su nam uvek bili najbliži".

"Ovo govorim zbog onih koji to moraju da izdrže, a to je srpski narod, ma gde on živeo. Nije naša ni sramota ni krivica, samo treba da držimo glavu visoko uzdignutu, da radimo što je moguće više i da se još snažnije borimo za svoju Srbiju i sve naše građane. Da odgovorimo na svaku optužbu ali da i dalje gradimo mir i čuvamo stabilnost. Da nikoga ne vređamo i nikome ne radimo ono što rade nama a što se našem narodu nimalo ne dopada", naveo je Vučić u video poruci objavljenoj na Instagramu.

Najavio je da će Srbija u narednim danima analizirati "sve odluke crnogorskog parlamenta".

"Nećemo donositi ishitrena rešenja i nećemo ni na koji način vređati one koji su te odluke protiv interesa Srbije donosili. Prema onima koji su donosili političke odluke da bi napakostili ili učinili nešto protiv Srbije, umećemo da se odnosimo baš onako kako to zaslužuju. Za njih ćemo uvek imati pravi odgovor koji će biti miran, takav da će neki pomisliti da je možda i kuakvički ali nikad neće biti udvorički i podanički", kazao je Vučić.

On je rekao da će Srbija "uvek biti uz svoj narod u Crnoj Gori".

"Mi nikog bližeg od njih nemamo. Mi nemamo gazde u stranim ambasadama, naš jedini gazda i jedini kome jesmo sluge su građani Srbije", rekao je Vučić.

Ocenio je da će biti još sličnih rezolucija i deklaracija po regionu koje će kako je naveo, "sve biti prepisane britanske rezolucije iz Saveta bezbednosti".

"Svi će da govore kako to nije upereno protiv srpskog naroda a svima vam je jasno protiv koga su donete, ali ćemo nastaviti da razgovaramo sa svima, da pokazujemo narodima u okruženju da želimo sa njima najbližu saradnju a Srbiju u njenom usponu i rastu niko neće moći da zaustavi", naveo je Vučić.

Crnogorski parlament sinoć je usvojio Rezoluciju o genocidu u Srebrenici i razrešio ministra pravde Vladimira Leposavića.

Rezoluciju kojom se osuđuje genocid u Srebrenici i izražava saosećanje za sve žrtve tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije i njihove porodice, podržalo je 55 poslanika premijera Krivokapića, Đukanovićevog DPS-a, stranke Dritana Abazovića i stranke Alekse Bečića. Protiv je bilo 19 poslanika, a uzdržanih sedam.

