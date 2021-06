Dr Tiodorović: Srbija planira obaveznu vakcinaciju dece protiv varičela, to je moguće već na jesen

Blic pre 4 sati

Srbija planira da uvede obaveznu vakcinaciju dece protiv varičela, a to bi moglo da se dogodi već na jesen - rekao je epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović.

On je istakao da je vakcinacija protiv varičela obavezna u nekim državama i da ne čudi što i mi krećemo tim stopama. - U Srbiji je za sada obavezno imunizovanje protiv 11 zaraznih bolesti, a rešeno je da uvedemo i protiv varičela. U SAD, Kanadi, Australiji deca se odavno vakcinišu protiv varičela i nema nikakvih problema. Treba da se vidi kada da se stavi u kalendar imunizacije kod nas, da li će to da bude u drugoj ili četvrtoj godini života. U Australiji je to u