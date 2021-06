Vremenska prognoza za petak 18. Jun: Evo kakvo nas vreme očekuje danas (foto)

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto: D. Balšić Od sredine dana u Banatu, na istoku i jugu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab, severni. Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, najviša od 27 do 30 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Kasnije posle podne u pojedinim delovima grada mogućnost kratkotrajnog pljuska. Vetar slab, severni. Najniža temperatura od 15 do 19 stepeni, najviša 30 stepeni.