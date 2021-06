Maljković posle ubedljive pobede nad Grčkom: Skok nam uliva veliko samopouzdanje, može bolje

Vesti online pre 1 sat

Selektorka košarkašica Srbije Marina Maljković izjavila je dobar skok bio klučan u pobedi protiv Grčke u drugom kolu Evropskog prvenstva u Valensiji.

Košarkašice Srbije deklasirale su danas Grčku 85:51 za drugu pobedu u grupi B.. – Ako nama neko može da uzme 18 skokova u napadu, kao što je to uradila Italija, valjda i mi možemo nekome da uzmemo 18 skokova u napadu. To je bio zadatak, uzeli smo 20 skokova u napadu. Sad to treba da nastavimo, to treba da bude potpno normalna stvar za svaku utakmicu jer, čim smo sada imali toliko skokova, znači da možemo – rekla je Maljković posle meča. – Možda ne možemo svaki put