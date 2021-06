"Brutalno" zakucavanje – Embid na posteru VIDEO

B92 pre 40 minuta | B92

Džon Kolins zakucao preko Džoela Embida i ostavio publiku bez daha.

Košarkaši Atlanta Hoksa su rezultatom 104:99 poraženi u šestom meču od strane Filadelfija Seventisiksersa. Možda i najlepši potez sa te utakmice bilo je zakucavanje Džona Kolinsa preko Džoela Embida i to na ali up dodavanje Trea Janga. Kolins je, kako se to popularno kaže, posterizovao Embida i tom prilikom ga nehotično zakačio po nosu, a čitavu situaciju možete videti u priloženom snimku: