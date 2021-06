Dva autogola Portugala, pobeda Nemačke

Beta pre 3 sata

Fudbalska reprezentacija Nemačke pobedila je danas u Minhenu Portugal sa 4:2, u utakmici drugog kola Grupe F na Evropskom prvenstvu.Nemačka je postigla gol u petom minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak Rubena Gosensa poništen zbog ofsajda u kome se tokom akcije našao Serž Gnabri.

Nemačka je posle toga imala inicijativu, ali je Portugal poveo u 15. minutu golom Kristijana Rolanda. Portugal je posle kontranapada došao do gola, akciju je počeo Bernardo Silva, koji je dodao do Diogoa Žote, a on je pred golom pronašao Ronalda, koji je loptu poslao u praznu mrežu.

To je bio 19. gol Ronalda na evropskim i svetskim prvenstvima, čime se izjednačio sa Mirslavom Klozeom. Takođe, to je bio njegov 107. gol za Portugal.

Nemačka je izjednačila u 35. minutu autogolom Rubena Dijaša, posle pokušaja Kaja Haverca. Četiri minuta kasnije Nemačka je povela, ponovo posle autogola, nakon što je svoju mrežu zatresao Rafael Gereiro, posle pokušaja Džošue Kimiha.

U 51. minutu treći gol za Nemačku postigao je Kaj Haverc, posle dobrog dodavanja Gosensa. Gosens je postigao četvrti pogodak za Nemačku, nakon što je glavom poslao loptu u mrežu posle centaršuta Kimiha na drugu stativu.

Žota je u 67. minutu postigao gol za Portugal. Posle centaršuta Gereira, Ronaldo je pred golom prebacio golmana Manuela Nojera i poslao loptu na drugu stativu do Žote, koji je bez problema zatresao praznu mrežu. Posle provere VAR tehnologijom pogodak je priznat.

Portugal je bio u dobroj šansi i u 79. minutu, ali je Renato Sančes pogodio levu stativu. Posle toga, sa druge strane terena pokušao je Leon Gorecka, ali je šutirao preko gola.

U završnici utakmice Portugal je imao šansu, ali je šut Andrea Silve blokirao defanzivac Nemačke. Rezultat se do kraja nije promenio, pa je Nemačka ostvarila prvu pobedu na turniru.

Posle dva kola Francuska je prva sa četiri boda, Nemačka i Portugal imaju po tri boda, a Mađarska ima bod.

U poslednjem trećem kolu 23. juna od 21 sat Nemačka će u Minhenu igrati protiv Mađarske, a Portugal u isto vreme u Budimpešti protiv Francuske.

(Beta, 06.19.2021)