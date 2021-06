Nova eksplozija u fabrici Sloboda u Čačku: Troje povređenih radnika, ugašen požar, evakuisano oko 350 ljudi

BBC News pre 1 sat

Dve nedelje posle jakih eksplozija u čačanskoj fabrici namenske industrije „Sloboda", u subotu, 19. juna u ranim večernjim časovima ponovo se začula detonacija u Čačku.

Troje radnika je lakše povređeno, a jedan je zadržan na lečenju na odeljenju intenzivne nege, rečeno je novinarima.

Oko 350 ljudi koji žive u neposrednoj blizini fabrike bilo je evakuisano.

Tokom noći između subote i nedelje požar je ugašen, a neki od evakuisanih ljudi su se vratili u domove.

Čačani su bili preplašeni posle nove eksplozije.

„Sa mužem i detetom sam se taman spremala da izađem iz stana, a onda je nešto puklo, vrata su se pomerila.

„Kako nam je sve bilo otvoreno,videli smo i vatru i dim.

„Još se tresem", rekla je za BBC na srpskom Nataša Polić iz Čačka.

Šta se desilo u subotu, 19. juna?

Prema prvim podacima, detonacija u subotu, 19. juna oko 19.50 časova, oko kilometar dalje od proizvodnih pogona izazvala je prizemni požar van fabričkog kruga na dva mesta, na rastinju visine od oko 1,5 metar.

Od detonacije su popucali prozori u jednom fabričkom pogonu od čega su tri radnika zadobila posekotine.

Posle detonacije koja se čula u celom gradu, vlasti u Čačku naložile su evakuaciju stanovništva koje živi u neposrednom okruženju fabrike.

U hotele je smešteno 11 porodica, odnosno tridesetak građana, među kojima je i sedmoro dece, preneo je RTS.

Grad je organizovao punkt za prihvat stanovnika koji su izrazili potrebu za evakuacijom, a nemaju drugi smeštaj kod rođaka ili prijatelja.

Neki od ljudi koji su noć proveli u gradskim hotelima, vratili su se u domove.

Noć je protekla bez novih detonacija i incidenata, a bespilotne letelice nadletale su krug fabrike.

Šta se desilo ranije?

Prve eksplozije u ovoj fabrici odjeknule su 4. juna,a potom još jedna nekoliko dana kasnije.

Detonacije su uplašile stanovnike ovog grada, ali niko nije povređen.

Uzrok nesreće nije poznat, a šezdeset radnika treće smene ove fabrike je evakuisano, saopštili su zvaničnici posle prvih eksplozija.

BBC Dim iz fabrike Sloboda u Čačku posle eksplozije u subotu, 19. juna

Srećko Kolarević sa suprugom živi na 70 metara od fabrike „Sloboda" u Čačku.

Prva detonacija ga je probudila i pogledao je na sat - bilo je tačno 1.25.

„To se sve noću dešava i to je jači efekat, kad pukne eksplozija, ono sve mirno i tiho, dođe deset puta jače nego po danu, baš sam se uplašio", prepričava Srećko za BBC.

„Ja odmah znam da je to `Sloboda`, tu se prave mine, ni ne pomisliš da možda neko baca petarde ili vatromet, odmah znaš šta je.

„Eksplozije su išle jedna za drugom i to traje sat, dva, onda plamen, a kada je mrak to sve pojačava utisak", ističe on.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je u petak ujutro gostujući u Dnevniku RTS-a da je situacija u Čačku pod kontrolom.

Prema njegovim rečima, eksplozija se desila u magacinu gotovih proizvoda, ne u samoj proizvodnji.

Magacin se nalazi na nekih 800 metara od ulazne kapije u fabriku.

Iz kompanije „Sloboda" iz Čačka saopštili su da je do požara i eksplozije došlo u izdvojenom delu fabrike, u prigradskom naselju Pridvorica, koji je predviđen za skladištenje i čuvanje elemenata za kompletiranje upaljača i gotovih proizvoda za municiju manjih kalibara.

Formirana je i komisija koja će utvrditi uzrok požara.

Razmatrano je da se evakuiše značajni deo Čačka, ali nije bilo potrebe, rekao je ministar Vulin.

„Posle 24 sata od poslednje detonacije, vatrogasci će moći da uđu", dodao je.

Ivana Mangović Požar u Čačku usled eksplozije koja se u noći između četvrtka i petka dogodila u magacinu fabrike namenske industrije „Sloboda"

Kako je to izgledalo?

Srećko Kolarević je nadomak čačanske „Slobode" bio i kada je fabrika gađana tokom NATO bombardovanja 1999. i kada se pre desetak godina dogodila slična eksplozija, ali ga je sad mnogo više uplašilo.

„To se ne događa svaki dan, ne znaš kako da reaguješ, uzeo sam pasoš, novčanik i dokumenta što sam mogao da stavim u džepove, poveo psa, ženu pod ruku i krenuo.

„Poveo sam i jednu mačku, druga mu je ostala u stanu", dodaje.

Prva pomisao mu je bila da ostane, ako nešto pogodi kuću da može da gasi požar, ali je odustao.

„Ostati, to je suludo, možeš da pogineš, onda je panika, ljudi pale kola i beže".

Otišli su kod kumova, ali čim su eksplozije stale vratio se kući.

U toku dana situacija se smirila.

Nekoliko meštana Pridvorice rekli su da im je stradala stoka od šrapnela koji su leteli iz magacina municije, prenosi agencija Beta.

Stefan Pečeničić ima 24 godine i živi na tri kilometra od fabrike.

Pošto nije mnogo blizu, isprva je mislio da je grmljavina.

„Nakon nekog vremena počelo je i nebo da se crveni, i to je sve sigurno trajalo dva sata, jaki zvuci lupanja.

„Dešavalo se da stanu u trenutku, a posle minut, dva bi se nastavili istim ili jačim intenzitetom", kaže student iz Čačka.

Negde oko pola četiri se, dodaje, uglavnom primirilo sa periodičnim zvukovima, nakon toga je usledio baš gust dim.

„Iz moje sobe se uvek jasno vidi (planina) Ovčar, tada se nije video od dima", dodaje Stefan.

BBC Centar Čačka

Da nije reč o eksploziji u prvi mah je pomislila i Jelena Kandić Kostić.

Ona se sa obližnje planine, vratila oko dva posle ponoći u Čačak.

„Kad je 1999. bilo bombardovanje to je mnogo gore izgledalo, bile su termo bombe i onda posle nekoliko projektila imate veliku pečurku i to je kratko trajalo.

„Ovde ste u nekim delovima grada imali zvučni utisak da je vatromet, dok ne vidite vatru", napominje ona.

Naselje Avenija dva, gde žive njeni roditelji, udaljeno je oko dva kilometra od fabrike.

Detonacije su se čule u nekoliko talasa.

„Posle drugog talasa krenule su malo jače detonacije, njih je bilo možda dvadesetak", napominje ona.

„Ovo je treći požar u poslednjih 10 ili 12 godina, dok su bili stari direktori iz generacije mojih roditelja `Sloboda` je imala i neke od najboljih vojnih bezbednjaka", smatra Kostić.

Njena majka je penziju dočekala kao šefica čaurnice u fabrici „Sloboda", žive u zgradama koje je ova fabrika gradila za radnike.

Danas, dodaje, u ovoj fabrici koja je nekad imala 6.000 radnika, radi 2.500 ljudi.

„Radnici su iscrpljeni, rade prvu, pa sutradan, drugu i treći dan treću smenu. Iz te treće spavaju i sutradan opet u prvu", napominje Kandić Kostić.

Kolika je šteta?

Prve procene štete kreću se od 1,5 do dva miliona evra, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji.

„To je, bez obzira na ogromnu pažnju i razmere eksplozija, ipak podnošljiva šteta", ocenio je Vučić.

Tri helikoptera kreću da gase požar, dodao je.

„Očekujem da se operacija uspešno okonča i da već od ponedeljka krene proizvodnja.

„To su stvari koje se događaju, ali važno je i da mere obezbeđenja i zaštite na radu ubuduće budu na neuporedivo višem nivou do bismo obezbedili sigurnost kako ljudima koji su zaposleni u `Slobodi` i njihovim magacinima, tako i stanovništvu koje živi u okolini objekata", rekao je Vučić.

Ministar odbrane Nebojša Stefanović, koji se nalazi u Čačku, izjavio je da je ovo jedna od srpskih najboljih kompanija, koja ima ugovorene projekte za izvoz u vrednosti od 50 miliona.

Gde je još bilo eksplozija?

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je da se u fabrici „Sloboda" u Čačku, koja postoji od 1948. godine, proizvodi municija različitih kalibara, od 20 do 155 milimetara.

„U vojnoj industriji je uvek bilo nesreća, a one su zbog prirode posla vidljivije u medijima", rekao je Radić za agenciju Beta.

U eksploziji koja se dogodila tokom gašenja požara u Tehničkom remontnom zavodu u Kragujevcu 2017. poginuo je potpukovnik Miroslav Perišić, dok je 25 pripadnika Vojske Srbije i MUP-a povređeno.

U fabrici „Milan Blagojević - Namenska" u Lučanima zabelžen je verovatno najveći broj nastradalih - na radnom mestu živote su izgubili 21 radnik i radnica, dok se broj povređenih ne zna.

Najveća nesreća dogodila se 1997. kada je stradalo osmoro zaposlenih.

Zbog toga je tek 15 godina kasnije, 2012. sud u Čačku osudio dvojicu rukovodilaca na 12 tj. 14 meseci kućnog pritvora.

Tokom 14. jula 2017. u nesreći su život izgubila dvojica radnika. Porodica jednog od njih, godinama je vodila pravnu bitku da se utvrde odgovorni za nesreću.

Ni valjevska fabrika oružja „Krušik" nije bila bez takvih incidenata.

Poslednja u nizu bila je pre nešto više od pola godine.

Jedan radnik je poginuo, a jedan je povređen u eksploziji koja se novembra 2020. desila na „Krušikovom" poligonu Begove vode, u selu Zlatarić u blizini Valjeva.

Tekst je ažuriran u ponedeljak, 7. juna 2021.

