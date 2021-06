Pesma Bili Džin skupila više od milijardu pregleda

RTV pre 56 minuta | Tanjug

NJUJORK - Pesma "Bili Džin" Majkla Džeksona (1958-2009) skupila je više od milijardu pregleda na Jutjubu, postavši treća pesma iz osamdesetih kojoj je to uspelo.

Objavljen 1983. na MTV-u, spot u režiji Stiva Berona, u kojem Džekson svojim plesom osvetljava pločnik po kojem hoda, prosečno je ove godine imao 600.000 dnevnih pregleda. Od muzičara iz osamdesetih, granicu od milijardu pregleda prešli su samo Gans N' Rozis sa "Sweet Child O'Mine" iz 1988. i bend A-ha sa pesmom "Take On Me" iz 1984. godine.