Nedeljko Todorović najavio "pakao"

B92 pre 1 sat | RTS

Beograd -- Nedeljko Todorović izjavio za RTS da pre sedam dana maksimalna temperatura nije dostigla ni 20 stepeni, a sada je viša za skoro 15 stepeni.

Te promene su, kaže, karakteristika naše klime. Prema njegovim rečima, narednih sedam do deset dana u Srbiji će biti toplo, sa temperaturama do 39 stepeni. "Narednih sedam do 10 dana pravo letnje vreme, najtopliji dan biće četvrtak sa maksimalnom temperaturom između 35 i 38 stepeni, a na istoku i do 39", istakao je meteorolog. Prema njegovim rečima, u petak i subotu doći će do blagog pada temperature. Prognozira se oko 32-33 stepena. Takvo vreme očekuje se i posle