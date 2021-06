Đerlek: Danas ćemo preći 50 odsto vakcinisanih

Danas pre 2 sata | Beta

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da će u Srbiji danas biti dostignut broj od 50 odsto vakcinisanih punoletnih stanovnika protiv kovida 19.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da će u Srbiji danas biti dostignut broj od 50 odsto vakcinisanih punoletnih stanovnika protiv kovida 19. „Danas ćemo premašiti 50 odsto vakcinisanih za nekoliko hiljada, a do kraja juna možemo imati i 50 odsto revakcinisanih, što je ogorman uspeh“, ocenio je on za RTS. On je dodao da je pored Beograda i Novog Sada, najviše ljudi vakcinisano u Priboju – 60 odsto, pa onda u Nišu, a najmanje u Tutinu –