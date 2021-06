Lopov harao po Čačku: Za noć obio ribarnicu, ugostiteljski objekat, frizerski salon i prostorije Telekoma

Blic pre 4 sati | Rina

Čačanski policajci rasvetlili su tešku krađu i četiri pokušaja teške krađe i uhapsili D.

J. (34) iz Čačka, zbog sumnje da je izvršio ova krivična dela. Sumnja se da je on, u noći između 19. i 20. juna, u naselju Atenica provalio u ribarnicu i ukrao 10.000 dinara, kao i da je iste noći pokušao da obije prostorije „Telekoma Srbije“, servisa računara, ugostiteljskog objekta i frizerskog salona. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.