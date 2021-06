Danas sunčano i veoma toplo, a uskoro nam stižu pljuskovi sa grmljavinom

Prva pre 3 sata

Danas sunčano i veoma toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina.

Vetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 C do 23 C, a najviša dnevna od 32 C do 38 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 21 C do 23 C, a najviša dnevna oko 37 C. Do 29. jula biće sunčano i veoma toplo, sa jutarnjom i dnevnom temperaturom iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Do petka u većini mesta najviša dnevna temperatura od