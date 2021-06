Danas veoma toplo, upaljen narandžasti meteo alarm

Top press pre 42 minuta

U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 C do 23 C, a najviša dnevna od 32 C do 38 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Novom Sadu sunčano i veoma toplo. Vetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 21 C do 23 C, a najviša dnevna oko 37 C. Izgledi vremena za sedam dana

