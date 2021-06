Počinje polaganje male mature

B92 pre 33 minuta | RTS

Beograd -- Danas i u naredna dva dana osmaci polažu malu maturu, koja počinje testom iz srpskog jezika i književnosti, tj. maternjeg jezika.

Oko 68.280 budućih srednjoškolaca planira da izađe na ovogodišnji završni ispit, a zbog epidemiološke situacije, u učionici je dozvoljeno prisustvo do 12 učenika, uz dva dežurna nastavnika. Za one škole u čijim odeljenjima je do 50 učenika 8. razreda, biće omogućeno polaganje u velikim prostorijama, poput fiskulturnih sala. Nakon testa iz maternjeg jezika, u četvrtak sledi test iz matematike a u petak kombinovani. Pred budućim srednjoškolcima biće test od 20