Imunizacija u Americi: 70 odsto građana do 30 godina primilo vakcinu

Blic pre 5 sati

Više od 70 odsto Amerikanaca starijih od 30 godina dobilo je bar jednu dozu vakcine protiv kovida-19, saopštila je Bela kuća, iako se čini da predsednik Džo Bajden neće uspeti da ostvari cilj i dostigne isti procenat za sve odrasle Amerikanace do 4. jula.

Jedan zvaničnik Bele kuće danas je izjavio da je Bajdenova administracija stavila naglasak na vakcinisanje mlađih slojeva populacije od 18 do 26 godina. U Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) SAD ustanovljeno je da su mlađi Amerikanci skloniji da se ne vakcinišu protiv Kovida-19, prenosi GA. Federalna zdravstvena agencija je objavila izveštaj u kojem se može videti da je do 22. maja samo 38 odsto punoletnih od 18 do 29 godina primilo najmanje jednu dozu