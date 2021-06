Ružić: Ispit za osmake kontroliše 12 hiljada kontrolora, rade i MUP, Pošta

Danas pre 7 sati | Beta

Ministar prosvete, Branko Ružić, izjavio je u Skupštini Srbije da je danas, testom iz srpskog odnosno maternjeg jezika, počeo završni ispit za osnovce u svih 247 osnovnih škola i da će ispit polagati 68 hiljada osmaka.

Završni ispit nadgleda 12 hiljada kontrolora, 12.700 pregledača, 1.700 supervizora uz asistenciju MUP-a i Pošte Srbije. „Pripadnici policije će biti prisutni ova tri dana od nula do 24, tako da je to jedan veliki sistematski poduhvat koji svake godine, kao Vlada Srbije i resorno ministarstvo unapređujemo“, rekao je Ružić. Na pitanje poslanika Dragana markovića da li policija i toliki broj kontrolora treba da kontroliše male maturante kao da ništa ne znaju, a to je