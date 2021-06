Rešenja testa iz srpskog sa male mature

Nova pre 39 minuta | Autor:Mihailo Jovićević

Na sajtu ministarstva prosvete objavljena su rešenja testova male mature iz maternjeg jezika.

Podsećamo, učenici osmog razreda osnovnih škola danas polažu malu maturu testom iz srpskog jezika. Polaganje počinje u 9 sati, a đaci bi trebalo da se u školi pojave najkasnije do 8.15 sati, jer se u 8.30 ulazi u učionice. Ispit traje do 11 časova, a kandidati će rešavati 20 zadataka. Sutra (četvrtak, 24. jun) srednjoškolci će polagati test iz matematike, takođe od 9 do 11 sati, a rešavaće takođe 20 zadataka. Na kombinovanom testu (petak, 25. jun) će biti pitanja