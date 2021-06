Imunizacija u Americi: 70 odsto građana do 30 godina primilo vakcinu

Večernje novosti pre 20 minuta | Tanjug

Foto Ž. Knežević Jedan zvaničnik Bele kuće danas je izjavio da je Bajdenova administracija stavila naglasak na vakcinisanje mlađih slojeva populacije od 18 do 26 godina. U Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) SAD ustanovljeno je da su mlađi Amerikanci skloniji da se ne vakcinišu protiv Kovida-19, prenosi GA. Federalna zdravstvena agencija je objavila izveštaj u kojem se može videti da je do 22. maja samo 38 odsto punoletnih od 18 do 29 godina primilo