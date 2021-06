U Srbiji kao u rerni, da li će biti još toplije? Meteorolog Nedeljko otkrio detaljnu prognozu za vikend i jul

Mondo pre 8 minuta | Veljko Petranović

Vremenska prognoza za poslednje dane juna i naredni mesec, evo kakvo nas vreme očekuje! Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da je današnja veoma visoka temperatura samo "epizoda toplog vremena" koja će potrajati još neki dan, uz manji pad temperature u subotu i nedelju, 26. i 27. juna. "To će biti pad temperature za pet do osam stepeni, ali onda će ona ponovo da poraste u poslednja dva dana juna na maksimalne vrednosti od 35-36 stepeni", rekao je on i naglasio