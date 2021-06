Najtopliji dan ove godine, uskoro stiže osveženje

RTS pre 1 sat

Sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije i u Vojvodini, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

U Srbiji se očekuje najniža temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša od 37 do 40. Vetar će biti slab, promenljiv. Posle podne u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije i u Vojvodini, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko 25, a najviša dnevna oko 39 stepeni. Kad stiže osveženje U petak veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 39, dok se za vikend očekuje