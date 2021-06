Jeremić: Vučić se tresao pred funkcionerima Narodne stranke

Beta pre 1 sat

Nekoliko funkcionera Narodne stranke, predvođeni Vukom Jeremićem, odazvali su se pozivu predsednika Aleksandra Vučića na tuču i jutros se pojavili ispred Predsedništva na Andrićevom vencu.

Vučić se, prema svedočenju Jeremića, pojavio ispred njih, unosio im se u lice, poručujući: "Hajde me tuci", objavio je portal Nova.rs.

Predsednik Srbije pozvao je prethodnog dana predstavnike Narodne stranke Vuka Jermića, Miroslava Aleksića, Borislava Novakovića, Borivoja Borovića i Vladimira Gajića da dođu da ga "linčuju ako smeju" i da će on sam izaći na kraj s njima.

"Došli smo svi mi za koje je rekao da će da tuče, osim Borovića koji trenutno nije u zemlji. Naš četvorica smo došli kako bismo rekli predsedniku da ga se ne bojimo", rekao je pre ulaska u Predsedništvo, lider Narodne stranke Vuk Jeremić.

Nakon nekoliko minuta boravka u zgradi Predsedništva, Jeremić je rekao da je Vučić sišao u prizemlje i da je bio "vidno besan".

"Sišao je predsednik i sav se tresao. Ljudima iz obezbeđenja je bilo neprijatno. Počeo je da viče i da se unosi nama u lice i da govori: 'Hajde me tuci'. Oko njega je bilo obezbeđenje. Pozvao sam ga da izađe napolje, ali on nije smeo. Psovao je, vređao i pretio. Meni se unosio u lice i govorio mi je da sam lopuža. Pitao sam ga da li sme da to kaže na RTS-u i da razgovaramo, on je eksplicitno rekao da ne sme", istakao je Jeremić.

Dodao je da su se predstavnici Narodne stranke pojavili ispred Predsedništva zbog poziva Vučića da dođu kako bi ih on "prebio".

"Mi smo se pojavili kako bismo ga upitali da li je on stvarno normalan da javno poziva građane Srbije i svoje političke protivnike da ih bije. To je bio naš plan, ali to nije moglo da se uradi, jer je on, naravno, sišao s četvoricom, petoricom ljudi iz obezbeđenja", opisao je Jeremić susret sa Vučićem.

