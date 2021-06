Užas u Kanadi: Pronađeni ostaci još 751 osobe kod škole: "Ovo je samo početak"

Blic pre 2 sata

Grupa starosedelaca iz kanadske provincije Saskačevan objavila je danas da je pronašla neobeležene grobove 751 osobe iz srušenog katoličkog internata, samo nekoliko nedelja nakon što je slično otkriće uzdrmalo državu.

Premijer Džastin Trudo je izjavio da je "veoma tužan" zbog novog otkrića u internatu Marival Indijan, koja se nalazi na oko 140 kilometara od glavnog grada Saskačevana Ridžajn, preneo je Rojters. On je rekao da starosedeoci koji su "pretrpeli bol i traumu je odgovornost koju Kanada mora da nosi". Nije jasno koliko pronađenih ostataka pripada deci, rekao je šef zajednice Cowešeš First Nation (First Nation - starosedeoci, izuzev naroda Metisa i Inuita) Kadmus Delrom.