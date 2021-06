Upozorenje na veoma visoke temperature, mogući pljuskovi

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata

U toku prepodneva, a posle podne promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde sa većom količinom padavina i pojavom grada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Za područje cele Srbije, izuzev Bačke i Srema, na snazi je narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme. Vetar slab promenljiv, na severu i zapadu slab do umeren severozapadni. U Čačku veoma toplo i sunčano, posle podne promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni, a temperature jutarnja od 20 do 24 i najviša dnevna oko 36 stepeni. Samo će na severozapadu zemlje najviša dnevna temperatura biti od 32 do 35