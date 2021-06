Narandžasti meteo alarm za veći deo Srbije

Politika pre 26 minuta

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će danas na području Srbije biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 36 do 39 stepeni, lokalno i 40 stepeni.

Samo će na severozapadu zemlje najviša dnevna temperatura biti od 32 do 35 stepeni, objavljeno je rano jutros na sajtu RHMZ. Za područje cele Srbije, izuzev Bačke i Srema, na snazi je narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme, prenosi Tanjug. Od subote do ponedeljka biće svežije za pet do osam stepeni, a zatim ponovo veoma toplo.