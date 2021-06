Vremenska prognoza za petak 25. Jun: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje danas i za vikend (foto)

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: N. Fifić Posle podne promenljivo i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegde sa većom količinom padavina i pojavom grada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS). Vetar slab promenljiv, na severu i zapadu slab do umeren severozapadni. Temperature će se kretati ujutru od 17 do 25, najviša dnevna od 36 do 39 stepeni. Foto: Printskrin RHMZ U Beogradu veoma toplo i sunčano, posle podne promenljivo i nestabilno sa lokalnim