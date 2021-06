Vučić: Desio se Jeremićev politički performans, a ne bog zna šta

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas da se u predsedništvu, kada je u tu zgradu došao predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić sa saradnicima, nije desilo "Bog zna šta važno", pa nije ni žurio da se o tome izjašnjava.

"Oni su vikali, vređali, njih petorica, ja bio sam, ne možete da imate toliko energije da vićete kao oni. Nisu me ničim ugrozili, to što su vikali je politički performans", rekao je Vučić novinarima posle otvaranja fabričkog pogona "Junko" u Rudnoj Glavi.

Kako je naveo, na tome im ne zamera, ali im zamera što ugrožavaju budućnost Srbije i nemaju nikakav program već jedino što rade - prete ljudima koji drugačije misle i koji vole svoju zemlju.

"Pitao sam se juče pola dana da li sam pogrešio što sam sišao (da se sretnu). Opet bih isto uradio ne zato što mislim da je to divno, herojsko delo, već je neko morao da pokaže da se normalna i pristojna Srbija ne plaši batinaša i da postojii neko ko će da im stane na put i kaže - ok, evo pretucite me. Fer je što su to rekli, nisam ja rekao - ja ću vas", naveo je Vučić.

On je Jeremiću poručio da ne preti građanima, i kako je dodao, nema ništa loše da kaže o njihovom jučerašnjem ponašanju, jer je to bio njihov politčki performans.

"Rade svoj posao, da li je uspešan reći će narod na izborima. A da kukam... Sledeći put ako dođu opet bih sišao samo bih verovatno bio manje uzbuđen i verovatno bi ih pozvao da uđu kafu i rekao im isto - evo sad možete slobodno...", rekao je Vučić.

Za seksualno zlostavljanje krivi pojedinci, a ne institucije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da slučajeve seksualnog nasilja ne treba vezivati za cele institucije, kao što je Istraživačka stanica "Petnica" koja je trenutno u centru pažnje medija zbog iskaza žrtava tog zlostavljanja.

Vučić je na konferenciji za novinare u Rudnoj Glavi kod Majdanpeka rekao da je "užasno to što se dešavalo", ali da "nije Petnica uradila ništa".

On je rekao da osuđuje svako nasilje nad ženama pa i seksualno, da su to "užasne stvari", ali da krivci "imaju svoje ime i prezime".

"Jedan čovek je to uradio, drugi je prikrivao. Kroz tu Petnicu je prošlo na hiljade divnih mladih ljudi. Mora da se govori o problemu, ali to nije uradila Petnica, to je divna institucija", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da krivac treba da se "privede poznaniju prava, dakle u zatvor", i da se pokaže kolika je presuda za primer svima da to ne može da se toleriše.

On je rekao da zbog različitih skandala "ne treba uništavati institucije", navodeći kao primer valjevsku fabriku "Krušik", koja ima smanjenje poslovanja zbog navoda za umešanost u šverc oružja, zbog čega sad "minobacačke rakete kupuju u Bugarskoj" a ne u toj fabrici.

Povodom nasilja na Adi Ciganliji, gde je muškarac šutnuo devojku u glavu i nastavio da se sa njom fizički obačunava, što je objavljeno na društvenim mrežama, Vučić je rekao da "to ne sme da se dozvoli i da je zadovoljan što je policija uradila svoj posao velikom brzinom".

Vučić je rekao da je nedopustivo da "neko misli da ima pravo ne samo da ženama nanosi fizičke povrede, nego i da ih ponižava na javnom mestu".

Kurti ne razume realnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti "ne razume u potpunosti realnost".

"Iz izjava gospodina Kurtija vidite da on ne razume u potpunsoti realnost. Ja je razumem i zato ne govorim da je sve idealno", rekao je Vučić na otvaranju pogona fabrike Jumko u Rudnoj Glavi.

Prema Vučićevim rečima, Srbija želi kompromis dok ga Kurti ne želi.

"Biće teško razgovarati, ali moramo da pokažemo posvećenost", izjavio je predsednik Srbije.

