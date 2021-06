Lokacije mobilnog autobusa za vakcinaciju tokom vikenda

Glas Šumadije pre 58 minuta | Jovanka Nikolić

Svi Kragujevčani zainteresovani za vakcinaciju bez prethodne prijave na portalu eUprava, u dane vikenda mogu to da učine u mobilnom autobusu koji će danas od 10 do 15 sati biti na parkingu kod Šarene pijace, a u nedelju u istom terminu na parkingu kod Tempa. Ovako koncipirana „mobilna imunizacija“ je dodatni napor grada Kragujevca i Doma zdravlja da se vakcinacija nastavi naročito među mlađom populacijom od 18 do 30 godina.