Arnautović: Ovo više nema veze sa fudbalom

B92 pre 3 sata

Napadač Austrije Marko Arnautović bio je vidno razočaran posle eliminacije sa Evropskog prvenstva od Italije.

U subotu uveče je Austrija stigla do produžetaka na "Vembliju", ali je ipak poklekla i izgubila sa 2:1. U 66. minutu Arnautović je postigao gol koji je poništen odlukom VAR-a zbog ofsajda. Italija na krilima rezervista pregrmela Austriju! "Teško mi je da nađem prave reči. O ovoj VAR priči razgovarali smo dovoljno često: više ne možete biti srećni zbog gola, uvek morate da čekate dok neki ljudi nešto ne odluče, bilo da je to ofsajd, ili gol, ili faul. To više nema