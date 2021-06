NLO: Pentagon ne isključuje mogućnost da vanzemaljci postoje

BBC News pre 55 minuta

Željno iščekivani izveštaj američke vlade o NLO-ima (neidentifikovani leteći objekti) konačno je objavljen. Evo šta znamo do sad.

Kongres je zatražio skidanje oznake strogo poverljivo sa izveštaja nakon brojnih prijava u američkoj vojsci letelica viđenih kako se kreću nepravilno na nebu.

Sve se ovo dešava nakon krupne kulturološke promene u kojoj su se američka vojska i političko liderstvo preobratili iz skeptika prema svemu vanzemaljskom u znatiželjnike prema ovoj temi.

Ali sa vrlo malo definitivnih dokaza koji bi mogli da potvrde bilo kakvu intergalaktičku posetu, tek preostaje da se vidi hoće neki zemaljski umovi biti preobraćeni.

Vojni lideri upozoravaju da bi, ako se ispostavi da tehnologija nije vanzemaljska, ona mogla pripadati neprijateljima Amerike kao što su Rusija ili Kina.

Šta znamo o izveštaju?

Getty Images Česti su izveštaji o navodnim NLO-ima

U objavljenom izveštaju piše da nisu otkrivene „jasne indikacije vanzemaljskog porekla" primećenih letelica, ali se ne isključuje njihovo postojanje.

Među mogućim objašnjenjima su uobičajeni vazdušni objekti poput ptica ili dronova, atmosferski fenomeni kao što su ledeni kristali, novorazvijeni uređaji američke vlade ili privatnih kompanija, kao i tehnologije koje razvijaju strani neprijatelji.

Međutim, pominje se i izazovna kategorija „drugo".

Zvaničnici su proučili 144 slučaja zabeležena u poslednje dve decenije, među kojima su i tri video snimka sa kojih je Pentagon prošle godine skinuo oznaku tajnosti i opisao ih kao prikaz „neobjašnjivih nebeskih fenomena".

Iako nisu objavljena nikakva drastična otkrića, samo postojanje vladinog izveštaja o oduvek ismevanom pitanju pokazuje da su se NLO-ovi izdigli iz sveta čiste naučnofantastične pop kulture u svet američke nacionalne bezbednosti.

Pentagon je u avgustu prošle godine oformio Radnu grupu za neidentifikovane nebeske fenomene da bi se bavila nepoznatim letećim objektima koji su primećeni.

Zadatak grupe bio je da „otkrije, analizira i katalogizira" ove događaje, kao i da „stekne uvid" u „prirodu i poreklo" NLO-a, saopštio je Pentagon.

Strogo poverljiva verzija izveštaja grupe prosleđena je poslanicima ranije ovog meseca. Neimenovani zvaničnici rekli su američkim medijima da u izveštaju nema dokaza za vanzemaljske aktivnosti, ali da ih on isto tako ne isključuje.

Naime, radna grupa je takođe navodno utvrdila da primećeni NLO-ovi nisu bili tajna američka vojna tehnologija.

Getty Images Objekti na nebu snimljeni u Masačusetsu 1952

Zašto nam je to sad važno?

Pritisak javnosti na SAD da objave ono što znaju o vanzemaljcima rastao je decenijama kako su grupe građana poznate kao ufolozi uporno tvrdile da vlada krije dokaze o njihovom postojanju.

Pentagon je u tišini sakupljao podatke od 2007. godine u sklopu malo poznatog vojnog Programa identifikacije napredne pretnje iz vazdušnog prostora.

Novac za program potekao je na zahtev senatora iz Nevade Harija Rida, demokrate koji je predstavljao region u koji spada Oblast 51 - vojna baza za koju teoretičari zavere tvrde da se u njoj od 1947. godine proučavaju ostaci sa mesta vanzemaljskog pada u gradu Rozvel.

Bivši visoki zvaničnici, pa čak i američki predsednici, nedavno su izrazili vlastito mišljenje o tome da li je istina stvarno tamo negde.

Menadžer kampanje Hilari Klinton Džon Podesta, dugogodišnji poklonik teorija o NLO-ovima, obećao je tokom njene izborne kampanje 2016. godine da će ona objaviti strogo poverljive vladine dokumente o vanzemaljcima ako bude bila izabrana za predsednicu.

U intervjuu iz prošle godine, tadašnji predsednik Donald Tramp rekao je da neće otkrivati - čak ni svojoj porodici - ono što je saznao o vanzemaljcima.

„Neću vam reći šta znam o tome, ali je veoma zanimljivo", rekao je on.

Bivši predsednik Barak Obama rekao je to mnogo jednostavnije u maju, kad je ispričao TV voditelju Džejmsu Kordenu:

„Kad sam preuzeo dužnost, pitao sam… Da li negde postoji laboratorija u kojoj držimo vanzemaljske uzorke i svemirski brod? I znate, oni su malo istražili stvar, i odgovorio je bio negativan."

„Ono što jeste istina, i zapravo sam ozbiljan sada, da, postoje snimci i zabeleške o predmetima na nebu, za koje ne znamo tačno šta su", dodao je Obama.

„Ne možemo da objasnimo kako se kreću, njihovu putanju… I tako, mislim da ljudi i dalje ozbiljno pokušavaju da istraže i shvate šta je to."

U sklopu napora da se objavi ono što se zna o NLO-ovima našli su se i poklonici iz Kongresa - i iz redova republikanaca i demokrata - koji tvrde da će izveštaj okončati stigmu koja bi mogla da spreči vojnike da saopšte nadređenom oficiru da su imali neobjašnjivi susret.

Kakvi dokazi postoje?

Drugi američki vojni i obaveštajni zvaničnici detaljno su zabeležili neobične prizore, a neki od ubedljivijih izveštaja potekli su od pilota koji su iz kokpita rođenim očima videli NLO-ove kako se motaju oko vojnog oružja i centara za obuku.

U martu je Trampov bivši direktor nacionalne obaveštajne službe Džon Radklif - koji je prethodno vodio svih 18 američkih obaveštajnih agencija - sumirao ovaj fenomen rekavši za Foks Njuz: „Iskreno, bilo je mnogo više susreta nego što je obelodanjeno."

„Govorimo o predmetima koje su videli mornarički ili piloti vazduhoplovstva, ili su uhvaćeni na satelitskim snimcima, dok izvode radnje koje je teško objasniti."

„Način kretanja koji je teško oponašati, za koji nemamo tehnologiju ili pri brzinama koje nadmašuju zvučnu barijeru bez probijanja zvučnog zida."

U emisiji 60 minuta CBS Njuza prošlog meseca, dvoje bivših mornaričkih pilota pričalo je o tome kako su videla predmet u Pacifičkom okeanu koji je naizgled oponašao njihovo kretanje.

Jedna pilotkinja ga je opisala kao „mali beli predmet nalik tik-taku", misleći na male bele bombone.

„I upravo je tako izgledao, osim što se kretao veoma brzo i veoma nepravilno, i nismo mogli da predvidimo na koju stranu će se okrenuti ili na koji način izvodi te manevre koje izvodi, niti na koji pogon", rekla je za BBC svedokinja i bivša mornarička pilotkinja Aleks Ditrih.

„Nije imao nikakav vidljiv trag dima ili propulzije. Nije imao nikakve vidljive površine za kontrolu letanja da bi njime moglo da se upravlja onako kako se upravljalo."

Šta preduzimaju druge zemlje povodom NLO-a?

Bivši senator Rid branio je 22 miliona dolara obezbeđenih za prvobitni program NLO-a u Pentagonu, rekavši da i druge zemlje proučavaju ovo pitanje.

„Znamo da to Kina radi", rekao je on Nevada njuzmejkersima 2019. godine. „Znamo da Rusija, predvođena nekim iz KGB-a, takođe to radi, i zato bi bilo bolje da se i mi bavimo time."

Istraživanje koje je uradilo američko Ministarstvo odbrane pokazalo je da „nisu dvoje, četvoro, šestoro ili dvadesetoro ljudi, već su stotine i stotine ljudi videli ove stvari, ponekad svi istovremeno", rekao je on.

U decembru prošle godine, bivši šef izraelske svemirske direkcije pri Ministarstvu odbrane ove zemlje rekao je lokalnim novinama da je Tramp bio „na ivici da obelodani" postojanje intergalaktičkog sporazuma, ali je odustao iz straha da će izazvati „masovnu histeriju".

„Postoji sporazum između američke vlade i vanzemaljaca", rekao je Haim Ešed listu Jediot Aharonot. „Potpisali su ugovor sa nama da eksperimentišu na nama."

Ovu nategnutu izjavu nije potvrdio niko - ni čovek niti Marsovac.

(BBC News, 06.27.2021)