Ferstapen želi repetu

Vozač Red Bula Maks Ferstapen rekao je da je zadovoljan današnjom pobedom u trci Formule 1 za Veliku nagradu Štajerske i dobrim poslom koji ekipa obavlja ove godine. "Nikada ne znate kako će da se završi, ali od početka sam osećao dobru ravnotežu u bolidu.

Dobro sam od početka vodio računa o gumama. Oni su krug pre nas otišli u boks, mi smo reagovali, pokušavali da popravimo vreme po krugu i to smo uspeli. To je zaista pozitivno, ali moramo to da ponovimo i sledeće nedelje", rekao je Verstapen posle trke. Ferstapen je pobedio na Red Bul Ringu i uvećao prednost na 18 bodova nad sedmostrukim svetskim šampionom Luisom Hamiltonom iz Mercedesa. On je trku završio za sat, 22 minuta, 18,925 sekundi. "Videćemo šta možemo da