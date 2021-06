Novo upozorenje RHMZ FOTO

B92 pre 7 sati | B92, Tanjug

Beograd -- Republički hidrometeorološki zavod Srbije na svom sajtu postavio upozorenje za Srbiju, koje se odnosi na dane pred nama.

Naime, kako stoji na sajtu RHMZ, izdato je upozorenje za 29.6. i 30.6. zbog veoma visokih temperatura, koje će se dići i na 38. podeljak. Za te dane upaljen je narandžasti meteo-alarm za celu teritoriju Srbije. Za utorak se prognozira da najniža temperatura bude od 14 do 23 C, a najviša od 35 do 38 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu suncano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura 23 C, a najviša 37