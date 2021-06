Danas sunčano, temperatura do 35 stepeni

Politika pre 51 minuta

U Srbiji će danas biti sunčano i još malo toplije.

Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 13 do 20 stepeni, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Beogradu sunčano i malo toplije, uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 16 do 20 stepeni, najviša dnevna oko 34. U prvoj polovini sedmice biće sunčano, a u utorak i sredu očekuje nas veoma toplo vreme, u većini mesta sa temperaturom od 35 do 38 stepeni. U četvrtak postepeno povećanje oblačnosti,