Sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni

RTV pre 1 sat | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti sunčano i još malo toplije.

Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 13 do 20 C, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. Izgledi vremena za sedam dana - do 5. jula: U prvoj polovini sedmice sunčano, u utorak i sredu i veoma toplo, u većini mesta sa temperaturom od 35 do 38 C. U četvrtak postepeno povećanje oblačnosti, najpre na severu i zapadu, krajem dana moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od petka promenljivo oblačno i