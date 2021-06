RHMZ: Opasno

B92 pre 2 sata | B92, Tanjug

Beograd -- Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će danas i sutra na području Srbije biti veoma toplo.

Očekuje se da maksimalne temperature u većini mesta budu od 35 do 38 stepeni Celzijusa. Zbog toga je na teritoriji cele Srbije na snazi narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura 23 C, a najviša 37 C. Izgledi vremena za sedama dana - do 6. jula: U sredu pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 35 do 38 C. U četvrtak osveženje za pet do