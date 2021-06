Vesić: Besplatni udžbenici za učenike prvog i drugog razreda, a tableti od trećeg do šestog razreda

Danas pre 32 minuta | Beta

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je danas da će Grad Beograd u saradnji sa Ministarstvom prosvete obezbediti pet besplatnih udžbenika za sve učenike prvog i drugog razreda osnovne škole, kao i besplatne tablete za učenike od trećeg do šestog razreda.

Vesić je za RTS izjavio da „pet udžbenika kupuje Grad Beograd“, i da će tim programom biti obuhvaćeno 34.000 dece, odnosno svi učenici prvog i drugog razreda na području grada. On je najavio i da je grad nabavio i 67.592 tableta, koje će kao digitalnu verziju udžbenika koristiti osnovci od trećeg do šestog razreda, a deca će ih dobiti od 15. avgusta do 1. septembra. „Tableti će biti vlasništvo roditelja. Svaki tablet će imati karticu sa besplatnim internetom da