I sutra u Srbiji veoma toplo, do 38 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod (RUMZ) je upozorio na veoma visoku temperaturu u Srbiji sutra, sa temperaturom do 38 stepeni.

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, a duvaće slab i umeren vetar, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 16 stepeni do 24, a najviša od 34 do 38 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Vetar slab, južni i jugozapadni, posle podne u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 24 stepena, a najviša oko 36. U četvrtak osveženje za pet do osam stepeni, a zatim do kraja perioda najviše vrednosti uglavnom od 27